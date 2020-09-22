عبد اللهيان: النظام الأميركي بلطجيّ وكذاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن "الميادين" أن عبد اللهيان، قال: إن الولايات المتحدة "فقدت هيمنتها العسكريّة وحیثيتها السياسيّة خلال اختبارها للقوّة مع إيران على مدى 40 عاماً".

ورأى عبد اللهيان في تغريدة له على "تويتر"، أن العالم "أصبح أكثر اضطراباً بسبب أفعال واشنطن الأحاديّة وغير القانونيّة"، مشيراً إلى أن "النظام الأميركي نظام بلطجيّ بلا أخلاق ومنتهك للقانون وكذّاب".

من جهته، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، أنه "لا أثر عمليّاً لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران".

وأضاف روانتشي في تغريدة له على "تويتر"، أن تلك العقوبات "إشارة واضحة إلى اليأس، عقب الفشل الأخير في الأمم المتحدة، والذي لم يُضف سوى العزلة للولايات المتحدة".

تصريحات عبد اللهيان وروانتشي تأتي على خلفية إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الإثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران، قائلاً إن "واشنطن قررت فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية".

وأعلن بومبيو أيضاً فرض عقوبات على شخصين "لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية"، فيما قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الولايات المتحدة "مستعدة للرد على أيّ اعتداء إيراني في المستقبل".

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