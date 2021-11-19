هدف ايران من المشاركة في مفاوضات فيينا هو الغاء الحظر غير القانوني/تسجيل 103 وفيات جديدة بكورونا

وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي: هدف ايران من المشاركة في مفاوضات فيينا هو الغاء الحظر غير القانوني

قال وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره البولندي ان هدف الجمهورية الاسلامية من المشاركة في مفاوضات فيينا هو الغاء الحظر.

في برقية؛ الرئيس الايراني يهنئ سلطان عمان بحلول اليوم الوطني

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي برقية تهنئة الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة.

وزير الخارجية الايراني: ايران عازمة على تطوير علاقاتها مع رابطة دول المحيط الهندي

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عزم الجمهورية الاسلامية على تطوير العلاقات مع رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (آيورا).

على خلفية مشروع قرار كندا: خطيب زادة: على الكنديين تقديم توضيحا لمشاركتهم في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة؛ معقباً على مشروع القرار الذي تقدمت به كندا: ينبغي على المسؤولين الكنديين أن يتوقفوا عن المشاركة في الإرهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني ويُفسّروا مشاركتهم في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

عبر اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري يبحثان العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية السورية "فيصل المقداد" اتصالا هاتفي مع نظيره الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، معبراً خلاله عن ارتياحه لتماثل الآخر للشفاء، كما بحثا العلاقات الثنائية خلال الاتصال.

الصحة الايرانية: تسجيل 103 وفيات جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 103 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 128 الفا و634 حالة وفاة.

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