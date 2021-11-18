ندعو لحسم الشكاوي والطعون الانتخابية المُقدمة وفق القانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء بالعراق اصدروا بيان بشأن الطعون والشكاوي المُقدمة، ودعو لحماية المسار الديمقراطي واكدوا على ضرورة الالتزام بالدستور.

وقالوا في البيان ندعو لحسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون، وندعو لأعلى درجات الحرص والحياد لحسم الطعون الانتخابية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية: أن رئيس الجمهورية برهم صالح، استضاف اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، مشيرا إلى ان الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلد والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي.

واضاف البيان: أن المجتمعين أكدوا على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية./انتهى/