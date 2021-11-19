تقدم ميداني للجيش واللجان الشعبية على أطراف مأرب وجبَل البَلَق الأوسط اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر إن "الجيش واللجان استكملوا السيطرة على منطقة روضة جَهْم في أطراف وادي ذَنَة بين مديريتي صِرواح ومدينة مأرب".

كما وأنها سيطرت على "عدد من التلال والمواقع المحيطة بجبل البَلَق الأوسط من الناحية الغربية، وأحرزت تقدماً ميدانياً في جبهة جبل البَلَق الأوسط، رغم كثافة الغارات الجوية للتحالف السعودي غربي مدينة مأرب شمالي شرق اليمن".

وأشارت إلى أن "قوات هادي وحزب الإصلاح المدعومة بالتحالف السعودي لا زالت تسيطر على جبال البَلَق الأوسط المطلة على نقطة الفَلَج عند البوابة الجنوبية لمدينة مأرب".

أما على أطراف مأرب، فقد نقلت المصادر أن "الجيش واللجان فرضوا سيطرة نارية على منطقة الطَّلّعَة الحمراء المشرفة على الخط الرئيسي الرابط بين مدينة مأرب ومديرية صرواح".

/انتهى/