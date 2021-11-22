إيران والعراق يؤكدان على ضرورة تطوير التعاون الزراعي بينهما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى مدير عام مكتب الشؤون الدولية والمنظمات المتخصصة بوزارة الزراعة الجهادية "علي مراد سرافرازي" مع سفير الجمهورية العراقية "ناصر عبد المحسن عبد الله" في طهران. في إشارة إلى العلاقات الوثيقة والواسعة بين البلدين ، حيث تم التأكيد على الزراعة والاجتماع الأخير لوزراء الزراعة في البلدين على ضرورة تشكيل مجموعات عمل متخصصة مختلفة في مجال الزراعة.

وأشار سرافرازي إلى بعض التحديات والمعوقات في مجال العلاقات التجارية بين البلدين، ونوه الى ضرورة تحسين وإنشاء آليات الحجر النباتي ومراقبة الشحنات التجارية على الحدود المشتركة بين البلدين وخلق وحدة الإجراءات. في مختلف النقاط الحدودية بين البلدين.

واكمل السفير العراقي في طهران، مؤكدا على العلاقات الواسعة والعميقة الجذور بين البلدين على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في القطاع الزراعي، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة في قطاع الزراعة.

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