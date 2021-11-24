القوات الاجنبة ستخرج من العراق خلال 15 يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قال إن ملف إنهاء التواجد الأجنبي يسير وفق الجدول المخطط له ولا توجد قواعد مخصصة لهم سوى تواجدهم بشكل بسيط في عين الأسد.

وتابع الخفاجي أن أغلب القوات القتالية خرجت من العراق ولم يبقَ إلَّا المستشارون ومن يعمل في مجال الاستخبارات أو الاستطلاع وكذلك التدريب والاستشارة.

ولفت إلى ان المتبقي من القوات الأجنبية جزء بسيط وستخرج جميعها خلال 15 يوماً باستثناء من تحولت مهمتهم إلى الاستشارة وتقديم معلومات ودعم القوات الامنية العراقية، لافتاً إلى أن هناك جدولاً في تسليم الأسلحة والمعدات إلى القوات القتالية.

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