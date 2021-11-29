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٢٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٧:١٤ م

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛

شخصيات وجمعيات فلسطينية تلتقي السفير الفلسطيني في طهران

شخصيات وجمعيات فلسطينية تلتقي السفير الفلسطيني في طهران

التقت شخصيات وجمعيات فلسطينية مع السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، صباح اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عدد من الشخصيات والجمعيات الفلسطينية التقت صباح اليوم الاثنين، مع السفير الفلسطيني في طهران، صلاح الزواوي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الايرانية، ووسائل الاعلام.

ويتم الاحتفال بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر سنويا منذ 1978 كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتلسط هذه الفعالية الضوء على الشعب الفلسطيني الذي استبيحت اراضيه من قبل الكيان الصهيوني المحتل وهجر من بلاده جراء ممارسات الاحتلال الغاشم بتهجير الشعب الفلسطيني واحتلال اراضيه./انتهى/

رمز الخبر 1920067
https://ar.mehrnews.com/news/1920067/

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