شخصيات وجمعيات فلسطينية تلتقي السفير الفلسطيني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عدد من الشخصيات والجمعيات الفلسطينية التقت صباح اليوم الاثنين، مع السفير الفلسطيني في طهران، صلاح الزواوي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الايرانية، ووسائل الاعلام.

ويتم الاحتفال بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر سنويا منذ 1978 كيوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفقا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتلسط هذه الفعالية الضوء على الشعب الفلسطيني الذي استبيحت اراضيه من قبل الكيان الصهيوني المحتل وهجر من بلاده جراء ممارسات الاحتلال الغاشم بتهجير الشعب الفلسطيني واحتلال اراضيه./انتهى/