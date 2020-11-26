يُقام المحفل الأدبي تحت عنوان "القلب يُسمى قدس" باللغتين الفارسية والعربية

وأفاد الموقع الإعلامي لمركز فنون الثورة الإسلامية" حوزه هنری انقلاب اسلامی " أنه وبمساعدة مكتب الفن و الصحوة الأدبية لمركز فنون الثورة الإسلامية، وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنه ستقام أمسية شعرية افتراضية تحت عنوان "القلب يسمى قدس" بحضور شعراء وأدباء المقاومة باللغتين العربية والفارسية.

وأضاف الموقع أنه سيقام هذا المحفل من أجل تكريم قضية فلسطين، القضية الأولى في العالم الإسلامي، وكذلك لدعم المظلومين والمضطهدين في العالم، ولتكريم المحتوى الأدبي المنتج في هذا المجال والحث على إنتاج المزيد من المحتوى المقاوم في سبيل نصرة المستضعفين والمظلومين في العالم.

ويمكن للمهتمين متابعة هذا الحدث يوم السبت 28 ديسمبر ، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، من موقع أكاديمية الفنون وصفحة إنستغرام الخاصة بمركز مركز فنون الثورة الإسلامية.

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