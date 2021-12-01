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٠١‏/١٢‏/٢٠٢١, ١٠:٠٩ ص

روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية إلى كابل لإجلاء الرعايا ونقل المساعدات

روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية إلى كابل لإجلاء الرعايا ونقل المساعدات

صرحت وزارة الدفاع الروسية بوصول ثلاث طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء الرعايا الروس وتسليم مساعدات إنسانية لهذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب بيان وزارة الدفاع: "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إيل 76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابل وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان".

ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية هذه نقلت شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني، وسلمت الطائرات ما اجماليه 36 طنا من المساعدات الانسانية.

وكل طائرة مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية اللازمة، لتقديم المساعدة اللازمة لمن يتم إجلاؤهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1920102
https://ar.mehrnews.com/news/1920102/

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