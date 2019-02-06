إيران توفر الانترنت في أفغانستان

وافادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الشركة الايرانية لاتصالات البنى التحتية، أنه في اطار توسيع التعاون بين ايران وافغانستان بمجال الاتصالات، عقدت جلسة جمعت بين مساعد وزير الاتصالات الايراني ورئيس مجلس ادارة شركة اتصالات البنى التحتية "حميد فتاحي" والمدير العام لشركة اتصالات البنى التحتية "صادق عباسي شاهكوه" ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الافغاني "شهزادكل اريوبي" والوفد المرافق له.

وأعلن الجانبان الايراني والافغاني عن استعدادهما لتطوير التعاون على صعيد ترانزيت الاتصالات الدولية فيما بين الدول الجوار، كما اجريت مباحثات حول توفير عرض النطاق لشبكة الانترنت بافغانستان على يد شركة اتصالات البنى التحتية، في اطار تعزيز التعاون بمجال الاتصالات والشؤون التقنية بين البلدين.

وتضمن المباحثات مواضيع أخرى كإقامة دورات تعليمية وتخصصية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في طهران لتدريب المدراء والاخصائييين في المجال المعني بافغانستان./انتهى/