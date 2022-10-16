إيران ترسل الشحنة الأولى من أكبر عقد لتجارة الزعفران في العالم إلى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه يتم إنتاج أكثر من 90 ٪ من الزعفران في العالم من قبل إيران، وإيران هي المركز الرئيسي لهذا المنتج في الأسواق العالمية.

وعلى الرغم من أن الزعفران في إيران يستخدم في المأكولات، إلا أن معظم الدول الأوروبية تستخدم هذا الذهب الأحمر في صناعات مختلفة مثل الأدوية، مع الأخذ في الاعتبار أن إيران هي المنتج الأفضل للزعفران في العالم، والعديد من المتقدمين من جميع أنحاء العالم يريدون هذا المنتج الاستراتيجي الإيراني.

وفي هذا الصدد ولتحسين مكانة الزعفران الإيراني قبل كم شهر من انطلاق مونديال قطر 2022 تم عقد أكبر اتفاقية تجارية في مجال الزعفران بين إيران وقطر لنقل 200 ألف طن من الزعفران بقيمة 300 مليون دولار بحضور شخصيات سياسية واقتصادية للبلدين، ووفقاً للاتفاقية، فإن أول شحنة تصدير تم ارسالها من مطار مشهد الى قطر وفي المستقبل سيتم إرسال الشحنة الثانية إلى قطر.

وسيستمر اتجاه تصدير فائض الزعفران المنتج في إيران حتى العام المقبل، ووفقًا للخبراء، يمكن لهذا الاتجاه تحسين الدبلوماسية الاقتصادية لإيران وقطر، ورفع مستوى سوق الزعفران الإيراني على الساحة الدولية .

وبتوقيع هذا العقد الذي يعتبر أكبر عقد تجاري لتصدير الزعفران في العالم، مع ترسيخ مكانة إيران كأول قطب لإنتاج الزعفران في العالم، ستتخذ خطوة كبيرة لجلب السعر الزعفران الإيراني حسب سعر السوق العالمي.

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