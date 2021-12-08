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٠٨‏/١٢‏/٢٠٢١, ٦:٥٢ م

وفد من حركة الجهاد الإسلامي يلتقي السفير الإيراني في دمشق

وفد من حركة الجهاد الإسلامي يلتقي السفير الإيراني في دمشق

التقى وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يتقدمه عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ "نافذ عزّام"، بالسفير الإيراني في سوريا "مهدي سبحاني" في مقر السفارة وسط العاصمة دمشق، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يتقدمه عضو المكتب السياسي، الشيخ نافذ عزام، قد التقى ظهر اليوم الأربعاء، بالسفير الإيراني في سوريا، مهدي سبحاني، في مقر السفارة وسط العاصمة دمشق.

ونوقش خلال اللقاء آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والإقليمية، وسبل دعم القضية وإسناد الشعب الفلسطيني في مواجهة الأخطار والتحديات التي تتهدده.

وتناول الجانبان الأبعاد الخطيرة التي يُشكلها تطبيع بعض الأنظمة في المنطقة مع كيان الاحتلال، خاصةً محاولات تلك الأنظمة قلب الصورة، وإظهار العدو الإسرائيلي بأنه كضحية، وتجريم قوى المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920275
https://ar.mehrnews.com/news/1920275/

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