الرئيس الايراني يجري محادثات مع نظيره التركماني حول القضايا الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، أثناء شكره على استضافة قمة التعاون الاقتصادي (ايكو) قائلا تم اتخاذ خطوات جيدة لتبادل الغاز من تركمانستان إلى جمهورية أذربيجان عبر الأراضي الايرانية .

وأكد الرئيس الايراني على التعاون المشترك في مجال الترانزيت ونقل البضائع بين البلدين، وقال: "بجهود قادة البلدين، تم اتخاذ إجراءات جيدة لتعزيز العلاقات الحدودية ومن خلال متابعة البلدين يمكن إزالة بعض العقبات الموجودة ".

وأشار رئيسي بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي بين طهران وعشق أباد، خلال زيارتنا لتركمانستان تم اهداء عدد من المنتجات الطبية الإيرانية لتركمانستان حتى نتمكن من التعاون بشكل جيد في مجال التعليم الطبي والعلوم المعرفیة .

ومن جانبه شدد الرئيس التركماني على أهمية التعاون بين دول الجوار، قائلا: إن العلاقات بين تركمانستان وإيران بحضارة عمرها ألف عام يجب أن تستمر حتى في المنظمات الدولية.

واعتبر رئيس تركمانستان مكانة التعاون التجاري والاقتصادي في العلاقات بين البلدين مهمة وقال: لإيران مكانة خاصة في مجال التطور الطبي.

واعتبر بيردي محمدوف اتفاقية تبادل الغاز بين أذربيجان وتركمانستان على الأراضي الإيرانية مهمة ودعا إلى إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في هذا المجال بين الدول الثلاث.

وشدد على الدعم المشترك لتنمية العلاقات الثنائية بين إيران وتركمانستان، وقال: "إن حكومتي إيران وتركمانستان شقيقتان، وأتمنى لإيران الازدهار والسلام".

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