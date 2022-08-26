إيران تصبح رئيسة منظمة الإيكوساي لمدة ثلاث سنوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن تقرير المديرية العامة للعلاقات العامة والشؤون الدولية لديوان المحاسبة في البلاد، تم اختيار الجمهورية الإسلامية الايرانية بتصويت الأعضاء لرئاسة الدورة الجديدة لمنظمة حسابات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

وإيكوساي هي منظمة دولية تتكون من أحد عشر عضوًا، بما في ذلك إيران وباكستان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان وأذربيجان وشمال قبرص، والدول المراقبين هي بيلاروسيا وقطر والكويت وفلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة رئاسة ايكوساي هي ثلاث سنوات.

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