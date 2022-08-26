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٢٦‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ١:٤٣ م

بتصويت الأعضا؛

إيران تصبح رئيسة منظمة الإيكوساي لمدة ثلاث سنوات

إيران تصبح رئيسة منظمة الإيكوساي لمدة ثلاث سنوات

تم اختیار الجمهورية الإسلامية الایرانیة كرئيس للدورة الجديدة لمنظمة حسابات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو من خلال تصويت الأعضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن تقرير المديرية العامة للعلاقات العامة والشؤون الدولية لديوان المحاسبة في البلاد، تم اختيار الجمهورية الإسلامية الايرانية بتصويت الأعضاء لرئاسة الدورة الجديدة لمنظمة حسابات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي ايكو.

وإيكوساي هي منظمة دولية تتكون من أحد عشر عضوًا، بما في ذلك إيران وباكستان وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأفغانستان وأذربيجان وشمال قبرص، والدول المراقبين هي بيلاروسيا وقطر والكويت وفلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة رئاسة ايكوساي هي ثلاث سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1926163
https://ar.mehrnews.com/news/1926163/

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