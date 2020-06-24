إستئناف التبادل التجاري عبر السكك الحديد بين "إيران" و"تركمانستان"

وقال "عبدالكريم زاده" في تصريح أدلى به: "أنّ التبادل التجاري بواسطة السكك الحديد بين البلدين أستؤنف الثلاثاء عبر حدود "إينجة برون" في محافظة "كلستان" بعد توقف دام مائة يوم بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضاف أنه وفي بدء إستئناف التبادل التجاري دخل قطار شحن من إيران يضم 30 عربة محملة بالإسمنت الى "تركمانستان" و"كازاخستان" و"أوزبكستان".

وأشار الى أنه منذ توقف التبادل التجاري بين البلدين خاصة عبر السكك الحديد بقيت 131 عربة قطار محملة بالإسمنت ومعدات الحديد والبلاط والسيراميك والمواد البلاستيكية وألعاب الأطفال والأحجار المعدنية والزجاج، مستودعة في محطة قطار "اينجة برون"، وقال انه سيتم إرسال هذه العربات تدريجياً الى تركمانستان وسائر دول آسيا الوسطى مع التزام الشروط الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح بأنه تم خلال العام الماضي تصدير 144 ألف طن من السلع عن طريق السكك الحديد الدولي "إيران–تركمنستان–كازاخستان" إليهما والدول الأخرى في آسيا الوسطى والصين.

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