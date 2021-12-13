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١٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٤:٢٥ م

تحالف الفتح:

ارتباط الحكومة المقبلة بواشنطن يعني استمرار الفوضى والإرهاب

ارتباط الحكومة المقبلة بواشنطن يعني استمرار الفوضى والإرهاب

شدد القيادي في تحالف الفتح عن منظمة بدر، محمد مهدي البياتي، على ان تكون الحكومة المقبلة مستقلة وغير خاضعة لضغوط وإملاءات خارجية، محذرا من تدخل الولايات المتحدة الامريكية في هذا الشأن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البياتي في تصريح إن “أي ارتباط للحكومة المقبلة بالولايات المتحدة الامريكية يعني استمرار الفوضى والعمليات الإرهابية في العراق كونها تحكم سيطرتها على معظم مفاصل الحكومة”.

وأضاف، ان “القوى السياسية مطالبة بتشكيل حكومة قوية مرجعيتها العراق ووفقاً لما يتطلع اليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي في اختيار شخص رئيس الوزراء”.

وأشار البياتي الى ان” الشعب العراقي يكفيه ما يعاني ويستحق أكثر بكثير مما هو عليه الان جراء ما يعانيه من معيشة صعبة بفعل ارتفاع الأسعار وعدم وجود فرص عمل إضافة الى الاضطرابات الأمنية التي تحدث بين فترة وأخرى”.

وفي وقت سابق، كشف مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الاثنين، عن وصول ارتال امريكية محملة بآليات حربية الى قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة.

وحذر خبراء امنيون من تزايد الهجمات الإرهابية خلال الشهر الحالي بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، كونها ذريعة لواشنطن لإبقاء قواتها العسكرية في العراق.

/انتهى/

رمز الخبر 1920387
https://ar.mehrnews.com/news/1920387/

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