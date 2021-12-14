ايران ستواصل العمل الجاد والمكثف في مفاوضات فيينا/ تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بكورونا

كبير المفاوضين الايرانيين: ايران ستواصل العمل الجاد والمكثف في مفاوضات فيينا

قال كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا، ان الجمهورية الاسلامية ستواصل العمل المكثف والجاد للتوصل إلى اتفاق جيد.

تعاون عماني ايراني في مجال توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي

التقى مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط في قيادة القوات المسلحة العمانية يوم امس برئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

خلال اتصال هاتفي؛ الرئيس الايراني يجري محادثات مع نظيره التركماني حول القضايا الاقتصادية

اكد الرئيس الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركماني على تعزيز العلاقات الحدودية والتعاون المشترك في مجال الترانزيت ونقل البضائع.

رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية: اجتمعنا مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين وتم حلّ بعض سوء الفهم بيننا

صرح رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية خلال جلسة الحوار الامني التي اقيمت في سلطنة عمان بانه اجتمعنا مع مسؤولين إماراتيين وسعوديين وتم حلّ بعض سوء الفهم بيننا.

خلال اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الروسي تطورات محادثات فيينا

بحث وزير الخارجية الايراني مع نظيره الروسي، عبر اتصال هاتفي، مسار المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران ومجموعة 4+1 لالغاء العقوبات الامريكية التي فُرضت على ايران.

رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية: نتابع ايفاد المعتمرين الايرانيين وننتطر قرار السعودية بخصوص استئناف رحلات موسم الحج

اكد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية الى ان المنظمة تقوم بمتابعة ايفاد المعتمرين الإيرانيين إذا تهيأت الظروف المناسبة مشيراً إلى ان السعودية لم تعلن بعد قرارها بخصوص استئناف رحلات موسم الحج القادم.

الصحة الإيرانية: تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه وخلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 42 وفاة جديدة بفيروس كورونا، واكدت أن عدد الذين تماثلوا للشفاء تجاوز 5 ملايين و 975 ألف شخص.

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