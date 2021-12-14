إيران لن تتصرف خارج الإطار/ الاتهامات القائمة حول تخصيب 90٪ باطلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي قال ان مثل هذه الاتهامات باتت بالية وتكال الى بلادنا من قبل الأعداء والتيار الصهيوني.

وتابع القول ايران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة تشرف على جميع عملياتنا وفقا للقوانين والأنظمة ولم نتصرف بأي حال خارج الاطار المحدد.

وشدد اسلامي ان قضية منشأة كرج النووية وقضايا أخرى تضمنها الاتفاق النووي ولا تخضع لاتفاق الضمانات. ويجب على جميع اطراف المفاوضات ان يتعهدوا بالتزاماتهم واذا لم يكن التزام من الاطراف الاخرى من المفروض ان ايران تعمل حسب الضمان .

واكد ان ما ينشر في بعض وسائل الإعلام حول برنامجنا النووي يدخل ضمن الحرب النفسية والضغوط السياسية، قائلا: أمامنا تيار لا يريد اطلاقا التطور العلمي والتكنولوجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويهدف الى اظهار اننا لا نلتزم بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولنا اهداف نووية غير مبررة.

وشدد على ان هذه الاتهامات يوجهها الكيان الصهيوني لكنها لا تعرقل برامجنا النوويه ولا تؤثر علينا، ونحن نمضي قدما في مشاريعنا، ونأمل أن تجتاز البلاد هذه المرحلة.

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