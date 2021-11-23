المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية یلتقى محمد إسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم (الثلاثاء) برئيس منظمة الطاقة الذرية في مقر المنظمة بطهران.

وستكون أحد الموضوعات الرئيسية لهذا الاجتماع، وضع إطار واضح للتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال هذه الرحلة سيلتقي غروسي بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان.

وجدير بالذكر انه وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مطار الإمام الخميني الليلة الماضية (الاثنين) بترحيب من المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي .

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