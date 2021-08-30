"محمد إسلامي" یبدأ نشاطه في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأ محمد إسلامي نشاطه كرئيس جديد لمنظمة الطاقة الذرية صباح اليوم. ولدى وصوله استقبله علي أكبر صالحي الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية.

وقال صالحي في الاجتماع "عندما ذُكر اسمك، أخذت الأمر براحة البال وقلت إن المنظمة في يد شخص مثقف ومتدين وماهر لان مكانة هذه المنظمة وأهميتها أعلى من الوزارة ولها تاثير مهم على القدرات الوطنية".

كما ان محمد إسلامي اثنى علي الجهود التي بذلها الدكتور علي اكبر صالحي خلال توليه مهامه في المنظمة واعتبر ان الدكتور صالحي من أهم الشخصيات العلمية و النخب الثمينة في البلاد.

وعن أولويات هذه المنظمة في الحكومة الثالثة عشر أضاف: "إن منظمة الطاقة الذرية من أكثر الأجزاء إستراتيجية في الدولة ولها تأثير مهم على المستوى الوطني، وشعبنا بحاجة إلى منظمات أكثر وأكثر فاعلية للوصول الى مستوى عالي.

وصرح إسلامي نحن نتماشى مع استراتيجية التنمية والتحول من أجل إزالة العقبات التي تم إنشاؤها في طريق تقدم البلاد والقضاء على الحظر التي خلقها الأجانب للبلاد.

وقال بعون الله والجهود التي تبذلها القوى العلمية والقيمة، وخاصة الشباب العاملين في هذه المنظمة يمكننا بالتأكيد الوصول الى نجاح كامل.

يذكر ان محمد اسلامي(65) كانت ولادته في مدينة اصفهان ويحمل شهادة الماجستير في الهندسة المدنية.

وتولى اسلامي مناصب عدة منها وزير الطرق والاسكان، محافظ مازندران، نائب وزير الشؤون الصناعية والبحثية بوزارة الدفاع والمدير التنفيذي لشركة تصنيع الطائرات الإيرانية .

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