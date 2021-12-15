القواعد الأمريكية في سوريا ترعى تنظيمي داعش والنصرة الارهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السعيد، إن “القواعد الأمريكية في سوريا باتت مركزا لإيواء وتدريب الارهابيين. وتمنحهم كل أنواع الأسلحة وتزودهم بكل المعلومات اللوجستية كما تقوم القوات الأمريكية بتدريب قوات قسد الكردية الانفصالية”.

وأضاف أن “القواعد الأمريكية هي من ترعى مجموعات داعش والنصرة كما أنها تعقلهم ولكنها تقوم بتدريبهم وايوائهم وحمايتهم داخل القواعد العسكرية الأمريكية”، مبينا أن “هناك إعداد كبيرة من اراهبيي داعش والنصرة تسعى امريكا الدفع بهم إلى ساحات المواجهة في العراق وسوريا”.

وأوضح السعيد، أن “المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى رعاية التنظيمات الإرهابية داخل القوات العسكرية الأمريكية لاعادة تكرار سيناريو الحرب مع الجماعات الإرهابية”.

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