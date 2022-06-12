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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٢٣ م

محلل لبناني:

القواعد الامريكية في سوريا إنعاش لداعش والنصرة

القواعد الامريكية في سوريا إنعاش لداعش والنصرة

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي، الاحد، أن القواعد الامريكية في سوريا إنعاش لداعش في سوريا والعراق وإعادة تسليحه وتدريبه .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قبيسي أن ” القواعد الامريكية في سوريا أثبتت أنها متواجدة بطريقة غير شرعية وتمد بالسلاح المجموعات المصنفة إرهابية. ”

وأضاف أن “امريكا تبدو عازمة على تحقيق التزاماتها تجاه الارهابيين حتى النهاية خصوصا في قاعدة التنف جنوبي سوريا كما تقدم دعما لقوات سوريا الديمقراطية في محافظات سورية عدة “.

وأشار إلى أن “السجون الامريكية لدى قسد مليئة بآلاف المقاتلين من داعش والنصرة والتي تعتبر محاضن لأبناء الارهابيين الذين يتم أعدادهم ليصبحوا مقاتلين جدد في سوريا والعراق”.

/انتهى/

رمز الخبر 1924471
https://ar.mehrnews.com/news/1924471/

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