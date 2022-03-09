القواعد الأمريكية في سوريا تشكل خطرا على العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قبيسي إن “القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا باتت مأوى للارهابيين والدواعش”، مبينا ان “امريكا تقوم بتدريب وتاهيل الدواعش وارسالهم الى أوكرانيا”.

وأضاف أن “وجود هذه القوات تشكل خطرا على المنطقة برمتها بسبب احتضانها الجيل الثاني من داعش”.

وأشار إلى أن “وجود القواعد الأمريكية في سوريا يشكل أكبر تهديد للمنطقة عموما وسوريا والعراق خصوصا”، لافتا إلى أن “هذه القواعد تشكل حواضن للإرهابيين”.

وكان الخبير بقضايا الأمن السوري سعيد فارس السعيد قد أكد في وقت سابق لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل مئات الارهابيين من عناصر ” داعش ” الإرهابي إلى سوريا والعراق وأوكرانيا.

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