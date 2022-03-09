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٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٢:٣٢ م

محلل لبناني:

القواعد الأمريكية في سوريا تشكل خطرا على العراق

القواعد الأمريكية في سوريا تشكل خطرا على العراق

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني هادي قبيسي الأربعاء أن وجود القواعد الأمريكية في شرق سوريا والتنف تشكل خطر على العراق وسوريا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قبيسي إن “القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا باتت مأوى للارهابيين والدواعش”، مبينا ان “امريكا تقوم بتدريب وتاهيل الدواعش وارسالهم الى أوكرانيا”.

وأضاف أن “وجود هذه القوات تشكل خطرا على المنطقة برمتها بسبب احتضانها الجيل الثاني من داعش”.

وأشار إلى أن “وجود القواعد الأمريكية في سوريا يشكل أكبر تهديد للمنطقة عموما وسوريا والعراق خصوصا”، لافتا إلى أن “هذه القواعد تشكل حواضن للإرهابيين”.

وكان الخبير بقضايا الأمن السوري سعيد فارس السعيد قد أكد في وقت سابق لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل مئات الارهابيين من عناصر ” داعش ” الإرهابي إلى سوريا والعراق وأوكرانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1922454
https://ar.mehrnews.com/news/1922454/

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