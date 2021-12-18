المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان تعلن عن اصدار كتابان في مجال التأثير والعرفان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صدر أخيراً عن المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان، بالتعاون مع "دار المحجة البيضاء" (الرويس)، كتابَيْ مقالات، هما: "التأثّر والتأثير المتبادلان بين الفارسية والعربية" و"في الأدب والعرفان الفارسي".

ويقدّم الأوّل للقارئ العربي محتوى ندوة إفتراضية نظّمتها المستشارية يوم الحوار والتعامل البنّاء بين الفارسية والعربية، فيما يحتوي الثاني على مقالات لباحثين شاركوا في ندوتَيْن تكريميّتَيْن أقامتهما المستشارية لرموز الأدب والشعر، حول التصوّف والعرفان والأدب الفارسي.

وحمل النشاط الأوّل عنوان "التصوّف والعرفان في الأدبين الفارسي والعربي" في الوقت الذي جرى الثاني تحت اسم "حافظ الشيرازي شاعر الإنسانية"./انتهى/