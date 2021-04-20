إقامة ندوة "محفل الشيخ الاجلّ سعدي الشيرازي" في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقيم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ندوة افتراضية بعنوان:"في محفل الشيخ الأجلّ سعدي الشيرازي".

وسيشارك في المؤتمر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد جلال فيروزنيا" والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في لبنان دكتور"عباس خامه يار" ورئيس مؤسسة سعدي الدكتور" غلام علي حداد عادل" و أستاذة الادب الفارسي في لبنان دكتورة " دلال عباس" و أستاذ الادب الفارسي في جامعة اللبنانية الدكتور" طوني الحاج" ورئيسة الفرقة البحثية للغة العربية في البنان الدكتورة "مهي خيربك" واستاذة جامعة تشرين في اللاذقية الدكتورة " رنا هاشم جوني" ومديركلية الاداب سابقا الدكتور "علي حجازي" ومدير مركز اللغة الفارسية في الجامعة اللبنانية الدكتور"حسن حيدر و الشاعر سيد "حسين جواد يونس" و تقديم الندوة من قبل الكاتبة والمترجمة السيدة مريم ميرزاده.

الزمان الندوة: الأربعاء 21 نيسان 2021 الساعة 5.30 مساءً بتوقيت بيروت.

المكان: Zoom Meeting 275 085 8949

ويمكن الدخول عبر الرابط التالي https://us02web.zoom.us/j/2750858949

يبث الحفل عبر صفحة "المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان" في فيسبوك وقناتها في يوتيوب

لمتابعة البث المباشر عبر الهواتف الجوالة عبر وكالة يونيوز: http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm

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