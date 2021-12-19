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١٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ٦:٥٧ م

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معاون وزير العلوم الايراني يبحث مع السفير السوري آلية تنفيذ الاتفاقات المُبرمة

معاون وزير العلوم الايراني يبحث مع السفير السوري آلية تنفيذ الاتفاقات المُبرمة

بحث معاون وزير العلوم والأبحاث والتقنية الإيراني الدكتور هاشم داداش بور، مع السفير السوري في طهران، آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال زيارة وزير التعليم العالي السوري إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان معاون وزير العلوم والأبحاث والتقنية الإيراني رئيس منظمة شؤون الطلاب الدكتور هاشم داداش بور، بحث مع السفير السوري في طهران، الدكتور شفيق ديوب، آليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمت خلال زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري إلى طهران مؤخراً.

وأعرب داداش بور خلال اللقاء عن استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب السوريين المتفوقين والموهوبين في مختلف الاختصاصات الدراسية مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين من خلال المتابعة الحثيثة مع الجهات المعنية ومواصلة اللقاءات.

ومن جانبه لفت السفير السوري إلى ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة من خلال تشكيل فريق عمل تنفيذي بمشاركة ممثلين عن السفارة ومنظمة شؤون الطلاب الإيرانية.

وبيّن ديوب أن من أولويات الحكومة السورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز العلاقات العلمية والتكنولوجية والتعليمية مع إيران فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون بين جامعات البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1920524
https://ar.mehrnews.com/news/1920524/

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