"قاسم سليماني" حوّل حلم التهديد الإستراتيجي للكيان الصهيوني إلى حقيقة قائمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عضو المجلس المركزي في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، اكد خلال لقاء حواري أقامه مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة بنت جبيل، أن دور الحاج قاسم سليماني كان حاسما في تعاظم وتطوير قدرات المقاومة في لبنان، وقد استطاع تحويل حلم التهديد الإستراتيجي والوجودي للكيان الصهيوني إلى حقيقة قائمة.

وشدد الشيخ قاووق على أن إسرائيل اليوم مطوقة ومحاصرة بالصواريخ من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب، مشيراً إلى أن أكذوبة الاحتلال الإيراني فشلت في تحقيق أهدافها، وأدت إلى نتائج عكسية على المستوى الاستراتيجي في المنطقة.

وبين الشيخ قاووق ان معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات، وأن أميركا وأدواتها في المنطقة ولبنان، يريدون ويعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية./انتهى/