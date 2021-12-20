فريق المصارعة الوطني الايراني خامس أنجح فريق في العالم لعام 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن موقع اتحاد المصارعة العالمي، قدم هذا الاتحاد أفضل 5 فرق المصارعة في العالم لعام 2021، والتي على أساسها فاز فريق المصارعة الوطني الإيراني بـ 4 ميداليات ذهبية و 2 برونزية في بطولة العالم النرويجية، وتم اختياره ليكون خامس أنجح فريق المصارعة في العالم لعام 2021.

في هذا الترتيب، احتلت فرق المصارعة النسائية اليابانية في أولمبياد طوكيو، وفريق المصارعة الحرة الروسي في أولمبياد طوكيو ، والفرق النسائية الأوكرانية والقيرغيزية المرتبة الأولى إلى الرابعة.

وفاز منتخب المصارعة الوطني الإيراني بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم النرويجية لميثم دلخاني ومحمد رضا كرائي ومحمد هادي ساروي وعلي أكبر يوسفي، وميداليتين برونزيتين لمحمد علي كرائي وبيجمان بشتام بعد روسيا احتل المركز الثاني في العالم.

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