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٢٠‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:١٩ م

حسب موقع الاتحاد العالمي؛

فريق المصارعة الوطني الايراني خامس أنجح فريق في العالم لعام 2021

فريق المصارعة الوطني الايراني خامس أنجح فريق في العالم لعام 2021

أصبح فريق المصارعة الوطني الإيراني أحد أفضل 5 فرق في العالم لعام 2021 من حيث الأداء في المسابقات العالمية النرويجية، بحسب موقع الاتحاد العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن موقع اتحاد المصارعة العالمي، قدم هذا الاتحاد أفضل 5 فرق المصارعة في العالم لعام 2021، والتي على أساسها فاز فريق المصارعة الوطني الإيراني بـ 4 ميداليات ذهبية و 2 برونزية في بطولة العالم النرويجية، وتم اختياره ليكون خامس أنجح فريق المصارعة في العالم لعام 2021.

في هذا الترتيب، احتلت فرق المصارعة النسائية اليابانية في أولمبياد طوكيو، وفريق المصارعة الحرة الروسي في أولمبياد طوكيو ، والفرق النسائية الأوكرانية والقيرغيزية المرتبة الأولى إلى الرابعة.

وفاز منتخب المصارعة الوطني الإيراني بأربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم النرويجية لميثم دلخاني ومحمد رضا كرائي ومحمد هادي ساروي وعلي أكبر يوسفي، وميداليتين برونزيتين لمحمد علي كرائي وبيجمان بشتام بعد روسيا احتل المركز الثاني في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1920546
https://ar.mehrnews.com/news/1920546/

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