عضو هیئة رئاسة الاتحاد العالمي للمصارعة: الدعاية السلبية ضد إيران ليست حقيقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار "بيتر باشا" الى محادثاته مع رئيس اتحاد المصارعة الإيراني "علیرضا دبیر" خلال زیارته الی ایران ووصفها بأنها جيدة وبناءة ولفت انه بحث مع"دبیر" ، قضایا کإقامة المعسكرات التدريبیة للفرق الایرانیة بالمجر والتشاور مع الدول الأوروبية لإقامة معسكراتهم التدريبية في إيران، نظرا إلى الامکانیات الایرانیة المتقدمة في مجال المصارعة.

وقال عن الجهود التي تبذلها إيران للحصول علی عضویة هیئة رئاسة الاتحاد العالمي للمصارعة : يمكن لإيران أن تحصل على مقعد في الاتحاد العالمي للمصارعة نظراً لمكانتها الكبيرة في هذه الریاضة معربا عن أمله في أن تصبح إيران عضوا في هیئة الرئاسة من خلال المشاورات.

ووصف الامکانیات التی تتمتع بها ایران في مجال المصارعة کصالاتها الریاضیة ومعدات التدريب بأنها ممتازة ملفتا إنه لم ير مثل هذه الامکانیات في أي مكان آخر.

واشاد بحسن وكرم الضيافة للشعب الایراني قائلا سأتحدث بالتأكيد في مقابلة مع وسائل الاعلام فور وصولي الي المجر عن حسن الضيافة الذي يتحلى به الشعب الإيراني، وسأؤكد إن الدعاية السلبية ضد ايران لم تكن حقيقية وهي ليست إلا كذبة.

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