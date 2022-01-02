وزارة النفط الايرانية تعلن استعدادها للتعاون مع دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية احمد اسد زادة العديد من هذه الدول بحاجة إلى الغاز ولدينا موارد غاز جيدة في الخليج الفارسي وهو ما يمكننا القيام به بشكل جيد من خلال تعاون بناء وتطلعي وصيغة مربحة للجانبين. نحن في الوزارة ندرس سيناريوهات التعاون مع هذه الدول ونرحب بالعمل الجاد والصادق.

وحول صادرات النفط الخام الإيراني في الشهور الاخيرة، أكد أسد زادة أن المبيعات تشهد "حراكا جادا" وثمة "أسواق جديدة قيد الانفراج لم يكن في السابق التصور التسويق فيها"، وعلى اثره تمكنت الوزارة من تسليم عائدات إلى الخزانة تفوق تعهداتها.

وبشأن تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، بين مساعد الوزير أن ثمة برنامجا يجري للتفاوض وتمديد عقد توريد الغاز للبلد الشقيق الذي عليه أن يسعى لتسديد المدفوعات بالموعد المستحق.

/انتهى/