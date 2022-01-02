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٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:١٧ م

في ذكرى استشهاده؛

حزب الله يفتتح حديقة الشهيد سليماني في كفرملكي

حزب الله يفتتح حديقة الشهيد سليماني في كفرملكي

افتُتحت حديقة الشهيد سليماني في كفرملكي برعاية وحضور مسؤول القطاع الثاني في حزب الله الشيخ وسام سعادة، وبحضور رئيس البلدية حسين خير الدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه افتُتحت حديقة الشهيد سليماني في كفرملكي برعاية وحضور مسؤول القطاع الثاني في حزب الله الشيخ وسام سعادة، وبحضور رئيس البلدية حسين خير الدين.

وفي كلمةٍ له، عاهد خير الدين الشهداء العظام على السير على دربهم، معتبرًا أنَّ ما نقوم به ما هو الا القليل للحفاظ على دمائهم الطاهرة.

ومن جهته، رأى مسؤول قطاع اقليم التفاح الشيخ وسام سعادة أنَّ دم الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بعثا في الأمة أملًا جديدًا، مشيرًا أنَّهما اليوم موجوديْن في كل قلب وساح ودمهم الطاهر سيزلزل عروش الطغاة والظالمين./انتهى/

رمز الخبر 1920856
https://ar.mehrnews.com/news/1920856/

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