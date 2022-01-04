الشهيد سليماني من أشرف على ايصال الصورايخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة، قال في كلمة له اليوم الثلاثاء ان: "الشهيد سليماني كان على رأس مجاهدي فلسطين مدافعًا عن القدس وفلسطين وشعبها" مؤكداً ان الصورايخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني ولأول مرة بأيدٍ فلسطينية كان الشهيد سليماني شخصيًا من أشرف على إيصالها للمجاهدين.

واضاف النخالة: " الشهيد أوصل أسلحة كثيرة متنوعة ما زالت تفعل فعلها في كل معاركنا، وأشرف على إيصال الخبرة للمجاهدين وقد شاهدتم آثارها في كل معاركنا وفي معركة "سيف القدس" على وجه الخصوص"./انتهى/