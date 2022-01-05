"سليماني" من أشرف شخصياً على عملية تهريب السلاح حتى يصل إلى فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النخالة قال في لقاء سياسي في الذكرة الثانية لاستشهاد القائد سليماني في بيروت بمشاركة قيادات سياسية وشخصيات فكرية وأكاديمية ، إن "الحاج قاسم كان يتابع كل التفاصيل المتعلقة بفلسطين وهو يستحق تقدير كل شعوب المنطقة".

وأضاف: "لقد تغير المشهد في المنطقة بحضور الحاج سليماني ونقل تجربة هائلة إلى الشعوب بحضوره المذهل على المستوى الفكري والسياسي والعسكري".

وتابع : إن "سليماني كان منحة من الله للمقاومة، إذ كان دومًا يقول نحن في خدمتكم ونحن جنود من أجل فلسطين وكان لديه قناعة يقينية بتحرير القدس وفلسطين"، كما وأضاف: كان الفكر واضحًا لدى الحاج سليماني، وكان استعداده للعمل في خدمة هذه الفكرة واضحة وعمل ليل نهار من أجلها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الذي كان يحتفل بالأمس بحرية الأسير هشام أبو هواش وكانت روح الشهيد قاسم سليماني حاضرة لأن السلاح الذي هدد "إسرائيل" كان قد وصل إلى يد المقاومة بفضل الشهيد سليماني.

وقال ان أكثر من الفي مقاتل من غزة التقوا بالشهيد قاسم سليمان خلال فترات التدريب وهو يعرف فلسطين جيدا لذلك أحب فلسطين فأحبه الشعب الفلسطيني وأحب القدس فأحبته القدس .

المصدر: فلسطين اليوم

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