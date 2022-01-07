أمن "كازاخستان" يحظى بأهمية خاصة / يسعى البعض إلى إثارة الاضطرابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده رداً على سؤال أحد المراسلين حول التطورات الأخيرة في كازاخستان: "كما تم التأكيد سابقاً، فإن الاستقرار والأمن لهما أهمية خاصة في كازاخستان". لذلك نأمل أن يتم تسريع عملية إعادة السلام إلى ذلك البلد قدر الإمكان.

وأضاف: "من الواضح أن التطورات الحالية في كازاخستان شأن داخلي، لكن بعض الأطراف الخارجية تستغل الوضع لإثارة الاضطرابات وزعزعة استقرار البلاد".

وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة خارجيتنا عن ثقته في أن الحكومة والشعب الكازاخستاني سيرد بشكل مناسب على جهود الأجانب لزعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد.

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