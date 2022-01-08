رفع العقوبات على مسار التقدم/ تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا

في حسينية الامام الخميني (ره)؛ احياء الليلة الاخيرة لذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) بحضور قائد الثورة

اقيمت الليلة الاخيرة من مراسم عزاء ذكرى استشهاد بضعة الرسول فاطمة الزهراء (س) في حسينية الامام الخميني (ره) بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

عبر بيان؛ وزارة الخارجية تؤكد على العدالة في إجراء التحقيق الجنائي لحادث سقوط الطائرة الأوكرانية

بخصوص تحطم الطائرة الأوكرانية أعلنت وزارة الخارجية الايرانية أن القضاء في القوات المسلحة في طهران قد أجرى التحقيقات الجنائية اللازمة بعناية وتم التأكيد على تحقيق العدالة.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: أمن "كازاخستان" يحظى بأهمية خاصة / يسعى البعض إلى إثارة الاضطرابات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان الاستقرار والأمن لهما أهمية خاصة في كازاخستان ونأمل أن يتم تسريع عملية إعادة السلام إلى ذلك البلد قدر الإمكان.

في صلاة الجمعة بطهران؛ آية الله صديقي: الشهيد سليماني كان دائمًا رجل الميدان لذلك كان استشهاده منعطفا أمنّا للثورة

قال خطيب صلاة الجمعة في طهران: القاتل الخبيث للشهيد سليماني وشركائه اعتقدوا أنه باستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني ستهزم المقاومة، ولكن هم الذين انهزموا من المنطقة بذلة كاملة.

العميد قاآني: جبهة المقاومة هي مظهر من مظاهر الصراط المستقيم

قال قائد فيلق القدس: "ثقافة الجهاد لدى المقاومين تختلف اختلافا جوهريا عن ثقافة النضال والسياسات الصهيونية والوهابية، وجبهة المقاومة تتطور يوما بعد يوم وهي مظهر من مظاهر الصراط المستقيم".

في الجولة الثامنة من المفاوضات: اليوم الثامن ... رفع العقوبات على مسار التقدم

جاء اليوم الثامن من الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا حيث تناقش الغالبية العظمى من الوفود المفاوضة في العاصمة النمساوية التقدم المحرز في التوصل إلى اتفاق نهائي.

الصحة الإيرانية: تسجيل 19 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 19حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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