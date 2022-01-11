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١١‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٨ ص

رئيس كازاخستان يعلن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح والبدء بانسحابها بعد يومين

رئيس كازاخستان يعلن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح والبدء بانسحابها بعد يومين

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الكازاخستاني في كلمة ألقاها أمام أعضاء البرلمان، إن انسحاب وحدات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي سيبدأ في غضون يومين ولن يستغرق ذلك أكثر من 10 أيام.

وأكد توكايف أن محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت فشلت، مضيفا أنه "بشكل عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".

كذلك أوضح الرئيس الكازاخستاني أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون، وخلافا لذلك كان من الممكن فقدان السيطرة على ألما-آتا.

/انتهى/

رمز الخبر 1921061
https://ar.mehrnews.com/news/1921061/

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