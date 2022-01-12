القوات المسلحة اليمنية تعلن عن إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قال في سلسلة تغريدات على تويتر، انّ عدد القتلى في صفوف المرتزقة بلغ أكثر من خمسمئة وخمسة عشر قتيلاً بينهم قادة فضلاً عن أكثر من ألف جريح ومفقود.

وبالنسبة للخسائر المادية قال العميد يحيى سريع أنها بلغت أكثر من مئة واثنتي آلية ومدرعة إضافة إلى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة.

وأشار العميد سريع إلى أنّ أبطال الجيش واللجان الشعبية يسطرون ملاحم من البطولة والتضحية وهم يتصدون لعناصر داعش ومرتزقة الإمارات في شبوة، مؤكّداً أنّ عواقب التصعيد الإماراتي ستكون كبيرة وعليهم تحملها.

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