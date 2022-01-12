نعمل على التحضير لزيارة الرئيس الإيراني وسنعلن عن الموعد في الوقت المناسب

وأفادت وكالة مهر للأبناء أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" صرح ، اليوم الأربعاء ، إنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بزيارة الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيسكوف قوله للصحفيين "صحيح أننا نسعى للتحضير لهذه الزيارة المحتملة وسنبلغكم بموعد هذه الزيارة في الوقت المناسب".

وقال سفير جمهورية إيران الإسلامية في موسكو ، كاظم جلالي ، مؤخرًا ، في رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد 2022: "نبدأ العام الجديد فيما العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي تشهد نهوضا وان شاء الله سيشهد مطلع العام الجديد زيارة الرئيس الايراني إلى موسكو والاجتماع مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ".

وأشار كاظم جلالي الى ان هذه الزيارة يمكن أن تشكل منعطفا في العلاقات بين البلدين وتوسيع العلاقات في مختلف المجالات ، وأتمنى للشعب الايراني العزيز في إيران الإسلامية وألشعب الروسي الكبير موفور الصحة والسعادة في العام الجديد.

وكتب موقع تي ار تي الخبري في تقرير انه من المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الايراني لموسكو التوقيع على اتفاقية مدتها 20 عامًا بشأن التعاون العسكري والدفاعي بقيمة 10 مليارات دولار مع إيران وقد تغطي هذه الاتفاقية أيضًا شراء الأقمار الصناعية.

ويزعم التقرير أن روسيا ستبيع ما لا يقل عن 24 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي -35 لإيران. وكان من المفترض في الأصل بيع المقاتلات إلى مصر ، لكن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على مصر. لذلك ، قد يجري تسليم 15 طائرة من هذه المقاتلات الجاهزة الآن ، إلى إيران بحلول أوائل العام المقبل بموجب اتفاق ثنائي.

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