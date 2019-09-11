ارتفاع حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، ان الجمرك الفدرالي الروسي اعلن أن حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا ارتفع منذ شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 24،6 في المئة مقارنة بالفترة السابقة ليصل الى 1،33 مليار دولار.

وقد شهد معدل الصادرات الروسية الى ايران نموا بنسبة 39،9 في المئة بعد وصول قيمة الصادرات الى 999،3 مليون دولار، بينما هبط معدل الصادرات الى روسيا بنسبة 6،2 في المئة لتصل قيمتها الى 333،7 دولار.

وبالرغم من ذلك شهدت حصة ايران في التجارة الاجنبية الروسية ارتفاعا من 0،3 الى 0،4 في المئة./انتهى/