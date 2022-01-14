امير عبداللهيان: تهدف هذه الزيارة الى رسم كيفية تنفيذ الاتفاق الإيراني الصيني حول التعاون الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان الهدف من زيارته الى بكين هو اجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين حول العلاقات السياسية الثنائية وكيفية تنفيذ الاتفاقيات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والصين بشأن التعاون الاقتصادي .

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الايراني غادرطهران متوجها إلى الصين بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، ومن المقرر أن يناقش آخر تطورات خطة التعاون بين البلدين للاعوام الـ 25 القادمة.

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