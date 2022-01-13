عبد اللهيان يندد بالتدخل الخارجي في شؤون كازاخستان/ 32 حالة وفاة بكورونا

وزير الخارجية الايراني يندد بالتدخل الخارجي في شؤون كازاخستان

ندد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم الاربعاء، مع نظيره الكازاخي، مختار تيلوبردي، بالتدخل الخارجي في شؤون هذا البلد مؤكداً على دعم الجمهورية الإسلامية للسيادة الوطنية في كازاخستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، بحث عبر اتصال هاتفي اليوم الاربعاء، مع نظيره الكازاخي، مختار تيلوبردي، اهم القضايا الثنائية والاقليمية.

واكد عبداللهيان في هذا الاتصال، على ضرورة توسيع العلاقات الايجابية والقائمة على اسس الصداقة بين ايران وكازاخستان، وذلك انطلاقا من ارادة البلدين في مواصلة هذه الاواصر وتعزيزها بمختلف الصعد الثنائية والاقليمية والدولية...

الرئيس الايراني يوعز بتنفيذ مشروع قرار السكة الحديدية بين ايران وأفغانستان

وقّع الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار السكة الحديدية التي تربط الجمهورية الاسلامية بجمهورية أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، أوعز اليوم الأربعاء، بتنفيذ مشروع قرار السكة الحديدية التي تربط الجمهورية الاسلامية بجمهورية أفغانستان الجارة.

وعملاً بالمادة 123 من دستور الجمهورية الإسلامية، أخطر حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، وزارة الطرق والتنمية الحضرية بتنفيذ مشروع قرار السكة الحديدية التي تربط الجمهورية الاسلامية بجمهورية أفغانستان.

كبير المفاوضيين الإيرانيين يلتقي "مورا" ومفاوضي الترويكا الأوربية في فيينا

التقى كبير المفاوضيين الايرانيين، علي باقري كني، نائب المدير العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث في فيينا، في ظل الجولة الثامنة من مفاوضات رفع الحظر الجائر عن ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير المفاوضيين الايرانيين، علي باقري كني، التقى الوفود الأوروبية المفاوضة الثلاث ونائب المدير العام للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، انريكي مورا في فيينا، في ظل الجولة الثامنة من مفاوضات رفع العقوبات الجائرة عن ايران...

الصحة الإيرانية: تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 32 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الاربعاء الى 131 الفا و972 اشخاص.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 2089شخصا إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و212 الاف و387 شخصا...

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