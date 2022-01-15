الثورة الفلسطينية والانتفاضة لن تتوقف دون كنس الاحتلال عن كل أرضنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع قال: "جماهيرنا في النقب تواجه عربدة الاحتلال"، وأهلنا في النقب يواجهون مشروع الاحتلال التهويدي ولن تثنيهم الاعتداءات.

واكد انه على المقاومة إسناد أهلنا في النقب في نضالهم في وجه الاحتلال، مشيرا الى انه في كل معركة يخوضها شعبنا يسجل معادلة جديدة كما يفعل الأسرى بدورهم. فشعبنا يرسم صموداً أسطورياً في مختلف الساحات وهذا من مفاعيل معركة "سيف القدس".

واسترد قائلا: " المقاومة صلبة وهي درع حام ويمكنها التدخل في أي وقت لمنع تغول الاحتلال"، نؤكدا انه لا يمكن لشعبنا أن يقف متفرجاً وتفاعل الوقفات التضامنية يؤكد وحدة الفلسطينية. مضيفاً ان المقاومة قادرة على فرض معادلة جديدة وكسر شوكة الاحتلال والرد في المكان والزمان المناسبين. ولا يمكن وقف الثورة الفلسطينية والانتفاضة دون كنس الاحتلال عن كل أرضنا.

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