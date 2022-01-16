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١٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٦:٥٧ م

تلبيةً لدعوة عبدالرزاق الزهيري؛

رئيس غرفة التجارة الايرانية يتوجه الى بغداد

رئيس غرفة التجارة الايرانية يتوجه الى بغداد

يزور وفداً من غرفة التجارة الايرانية برآسة، غلام حسين شافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الايرانية، العراق في زيارة تستمر لثلاثة أيام بدءا من اليوم الاحد، وذلك تلبيةً لدعوة وجهها له عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرفة التجارية العراقية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان زيارة الوفد الايراني الذي يضم 40 شخصية، جاءت تلبيةً لدعوة وجهها له عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، ويضم الوفد رؤساء الغرف التجارية للمناطق الحدودية مع العراق ورؤساء اللجان التخصصية بغرفة التجارة الايرانية اضافة الى مدراء شركات أهلية، وتشمل زيارته ايضا مدينتي كربلاء والنجف.

ويلتقي شافعي رئيس الوفد بعض الوزراء والمسؤولين العراقيين منهم رئيس هيئة الاستثمار ورئيس الاتحادات التجارية فضلا عن وزيري التجارة والنقل، ومن المقرر أن يقام منتدى بحضور الوفد الايراني يُعني بالفرص التجارية، بمشاركة النشطاء الاقتصاديين في البلدين./انتهى/

رمز الخبر 1921208
https://ar.mehrnews.com/news/1921208/

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