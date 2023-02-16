مكتب إحصاء أوروبي: واردات أوروبا من إيران تزداد بنسبة 15 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المكتب أعلن في تقرير له عن نمو التجارة بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2022 بنسبة 8٪، وبلغ إجمالي التجارة بين إيران و 27 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي 5 مليارات و 238 مليون يورو، فيما بلغت المبادلات التجارية في العام 2021 بين إيران والاتحاد الأوروبي 4 مليارات و 852 مليون يورو.

ووفقاً لما جاء في التقرير، زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في عام 2022 بنسبة 7٪ مقارنة بالعام السابق ووصلت إلى 4 مليارات و 183 مليون يورو في عام 2022 من 3 مليارات و 931 مليون يورو في عام 2021.

كما زادت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران في عام 2022 بنسبة 15٪ لتصل إلى مليار و 55 مليون يورو. وكان الاتحاد الأوروبي قد استورد 921 مليون يورو من البضائع من إيران في العام السابق له.

بناءً على ذلك، كانت ألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران بين الدول الأوروبية في عام 2022 ، حيث حازت ألمانيا 35٪ من إجمالي تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وفي عام 2022 ، صدرت ألمانيا سلعًا إلى إيران بقيمة مليار 582 مليون يورو واستوردت منها سلعا بقيمة 278 مليون يورو ، وبلغ إجمالي تجارة هذا البلد مع إيران مليارا و 860 مليون يورو.

وتعتبر إيطاليا هي الشريك التجاري الثاني لإيران ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 712 مليون يورو ، وصدرت 551 مليون يورو من البضائع إلى إيران واستوردت منها ما قيمته 161 مليون يورو.

فيما احتلت هولندا المرتبة الثالثة بتجارة بلغت 445 مليون يورو. في عام 2022 ، صدرت 389 مليون يورو من البضائع إلى إيران واستوردت منها ما قيمته 56 مليون يورو.

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