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١٩‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٢ ص

غرفة التجارة الإيرانية تعلن استعدادها لتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

غرفة التجارة الإيرانية تعلن استعدادها لتفعيل الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية في رسالة إلى الرئيس، استعداد الغرفة التجارية الإيرانية للمشاركة في تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، صمد حسن زاده، في رسالة إلى الرئيس، عن استعداد الغرفة الإيرانية للمساهمة بالقدرات الاستشارية والتنفيذية لتصميم وتفعيل آليات تنفيذ الاتفاق الشامل بين إيران وروسيا.

وأكد: نعتقد أن تحرك القطاع الخاص إلى جانب الحكومة يمكن أن يكون فعالاً للغاية في استعادة الأمل والثقة العامة من خلال جلب الجهود الدبلوماسية.

وفي رسالته، أشاد صمد حسن زاده بالمواقف العقلانية والبراغماتية والكريمة التي تبناها الرئيس خلال زيارته إلى طاجيكستان، واعتبر أن ممثلي القطاع الخاص الذين رافقوا الرئيس في هذه الرحلة دليل على إيمان الحكومة الراسخ بفعالية القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1953192

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