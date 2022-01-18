نص "القرار" وثلاثة "مرافق" على جدول أعمال محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ركز المفاوضون الایرانیون وأعضاء مجموعة 4+1 حاليًا على نص " واحد" وثلاثة "مرافق"، حيث ان النص الرئيسي اصبح قرارا، ويتضمن عموميات الاتفاقات.

ويحتوي هذا النص على ثلاثة مرافق، يتناول أولها رفع العقوبات ويفسر رفع العقوبات الأمريكية عن إيران. وتتم كتابة هذه المسودة أيضًا من قبل اللجنة المعنية بإزالة العقوبات.

والمرفق الثاني يتعلق بالالتزامات النووية لبلدنا والذي يصف تصرفات إيران لوقف الخطوات التعويضية، واللجنة المسؤولة عن كتابة هذه المسودة تستمر بالكتابة.

ويشير المرفق الثالث أيضًا إلى تنفيذ إجراءات الأطراف والترتيبات التنفيذية للاتفاقيات المبرمة، كما يتم كتابة هذا المرفق واستكماله في اللجنة التنفيذية.

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