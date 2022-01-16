مفاوضات فيينا لا ينبغي لها أن تكون استنزافية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تطرّقت عناوين عديدة للصُحُف الإيرانية، اليوم الاحد إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة مردم سالاري: مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل.

* عصر ايرانيان ..

- قطار الإتفاق الإستراتيجي الطويل الأمد بين إيران والصين يبدأ بالتحرك

* كيهان ..

- حركة أنصار الله اليمنية تحذر ... أبراج الإمارات الزجاجية ومنشآتها النفطية في مدى صواريخنا

* سياست روز ..

- صنعاء ترد على إدعاءات مجلس الأمن .. السفينة الإماراتية المحتجزة كانت تحمل أسلحة لا لعب أطفال

* جوان ..

- حركة الجهاد الاسلامي تعلن دعمها الكامل لإنتفاضة أبناء صحراء النقب مقابل عمليات التهجير الصهيونية

* ابتكار ..

- مؤشرات بدء عصيان مدني في السعودية باتت تطفو على السطح

* حمايت ..

- حزب الله يوجه أصابع الإتهام نحو أمريكا والسعودية بشن حرب إقتصادية على لبنان

* آفتاب يزد..

- لافروف يتحدث عن إيجاد روسيا قنوات إتصال مع أكراد سوريا لحثهم على التباحث مع دمشق

* اطلاعات ..

- إقتراب غواصة نووية روسية حاملة للصواريخ من المياه الإقليمية الأمريكية مع تفاقم الأجواء بين البلدين

* رسالت ..

- موقف ذليل مقابل الصهاينة .. أردوغان يعزي رئيس الكيان الصهيوني بوفاة والدته

* مردم سالاري ..

-مفاوضات فيينا لا ينبغي أن تتحول الى إستنزافية ويجب إلغاء الحظر بالكامل

* وطن امروز..

- هجوم بثلاث قذائف صاروخية يستهدف موقعا عسكريا للقوات التركية في محافظة نينوى العراقية

* ابرار ..

- إصرار وزير الخارجية الفرنسي على مواصلة لعب الشرطي السيئ في مفاوضات فيينا

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