حكومة "طالبان": ندعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الأفغانية كابل، قال رئيس وزراء حكومة "طالبان"، محمد حسن أخوند: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".

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