حكومة "طالبان": ندعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الأفغانية كابل، قال رئيس وزراء حكومة "طالبان"، محمد حسن أخوند: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".
/انتهى/
دعت حكومة حركة "طالبان"، اليوم الأربعاء، الدول المسلمة، إلى أن تكون السباقة في الاعتراف بها رسميا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة الأفغانية كابل، قال رئيس وزراء حكومة "طالبان"، محمد حسن أخوند: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا".
/انتهى/
تعليقك