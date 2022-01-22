اقامة مؤتمر "السيدة فاطمة(س)؛ حکم الأخلاق والروحانیة" في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سیقام المؤتمر بالتزامن مع ذکری مولد السیدة الزهراء (س) تحت عنوان "فاطمة(س)؛ حکم الأخلاق والروحانیة".

وسیحاضر في المؤتمر، رئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية "حجة الإسلام والمسلمین السید مهدي خاموشي"، والباحثة الايرانية "الدکتوره فاطمة کبری متولیان" من إیران حول "حکم الأخلاق والروحانیة في الحضارة الإسلامیة".

كما ستتحدث في هذا المؤتمر كل من الدکتورة "دلبر آکسو" من ترکیا حول "إعادة تصویر النموذج الفاطمي في التربیة الإجتماعیة"، والدکتورة "حفصه عبدالله" من تنزانیا حول "الأخلاق والروحانیة لدی السیدة الزهراء(س)"، و"الدكتورة آزلینا بنیتي" من ماليزيا حول "دور الأمهات المسلمات في النمو الروحي للأطفال"، و"الدكتورة إیناس شریم" من لبنان حول "دور المرأة في بناء مجتمع إسلامي من منظور فكري وثقافي".



وسینظم مجمّع "الکوثر" لتعلیم العلوم الإسلامیة في إیران هذا المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل 25 ینایر الجاري الساعة الثامنة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي.



ویمکن لجمیع الراغبین في المشارکة أو الإطلاع على المؤتمر متابعة أحداثه عبر الرابط الالكتروني التالي: www.Skyroom.online/ch/kosar۱۱۰/horaenciyeh.



وسيقام هذا المؤتمر بالتعاون مع رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية الايرانية، ومنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، وجامعة المصطفى(ص) العالمية، ومؤسسة "بيان" للثقافة، وعدد من الجهات الدينية والثقافية في إیران.

/انتهی/