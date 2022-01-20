  1. إيران
  2. المجتمع
٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٢٥ ص

ضمن زيارته لروسيا؛

الرئيس الإيراني يلتقي السيدات والعوائل الايرانية المقيمة في موسكو

الرئيس الإيراني يلتقي السيدات والعوائل الايرانية المقيمة في موسكو

التقى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد "إبراهيم رئيسي" مساء امس الاربعاء، بحشدٍ من النساء والعوائل الايرانية المقيمة في العاصمة الروسية في موسكو، مباركاً لهم قرب ذكرى ولادة السيدة الزهراء عليها السلام الذي يتقارن مع يوم المرأة والأم في إيران.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي مستهل اللقاء بارك رئيسي للحاضرين قرب الذكرى السنوية لولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام والذي يتقارن مع يوم المرأة والأم في الجمهورية الاسلامية.

وأشار السيد "رئيسي" خلال حديثه الى جانب من فضائل وخصائص الزهراء عليها السلام معتبرا ان التعرف على هذه الشخصية يمثل قدوة وأسوة للنساء لسلوك السبيل الصحيح الذي يرتضيه الله تبارك وتعالى.

هذا و استمع الرئيس الإيراني الى طلبات بعض النساء بشان تسهيل عودة الطلبة الجامعيين الى البلاد لمواصلة دراستهم بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا ، حيث وعد بانجاز هذا الأمر بالتعاون بين وزارتي العلوم والصحة.

/ انتهى/

رمز الخبر 1921306
https://ar.mehrnews.com/news/1921306/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات